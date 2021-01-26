高比離世一周年　雲妮莎抱小Gianna懷念

NBA傳奇球星高比拜仁離世一周年，但時間仍難沖淡心中的悲痛，圈內很多人對高比仍然懷念，但遺霜雲妮莎及其家人要求下，NBA官方、湖人及各支球隊對悼念這位籃壇巨星都甚為低調，而雲妮莎則在個人社交網上載了抱着教女Gianna的相片，似乎是另一種的懷念。

這張相片充滿母愛，雲妮莎抱着的BB女正是保羅加素的小女兒，她在個人IG簡單寫上：「我的教女Ellie Gianna(紅心)」雖然沒有太多的文字，但相片在26日上載，一年前的今日正是高比拜仁與女兒Gianna遇上空難離世，即使呼籲各界不要為高比離世一周年而舉辦悼念活動，但作為太太、作為母親在這一天又甚能忘懷；而加素將自己女兒的名字取名Gianna，正是懷念好友高比及Gigi的另一種尊敬及懷念。

加素日前接受訪問表示將自己的女兒改為Gianna，是因為高比一家永遠是自己的家人：「我女兒全名是Elisabet Gianna Gasol，不僅是紀念Gigi，更是為了讓他們一直都在，他們永遠是我的家人，在這種情況下，用她名字來命名自己的女兒是最有意義的做法。」他亦遺憾地感嘆離世的高比女兒Gianna本來可以改變女子籃球。

社交網上都有不少緬懷高比的帖文，大家對這位湖人球星的離開仍然記掛心上，其實NBA官方及各支球隊原本都想在一周年（1月26日）舉辦悼念活動，不過，都想尊重雲妮莎的要求，因此甚為低調。

早前，雲妮莎在個人社交網亦發文，抒發了自己過去一年的痛苦掙扎：「悲傷是一種情緒的失控，今天你笑得開心，但第二天就可能沒有生存的感覺，經歷了這個巨大的悲痛，要去找出生存的動力，我知道很難，但每當看到我的孩子，我會努力擺脫那種負面情緒。死亡是無法避免，但你可以去選擇生活的方式，去尋找人生的動力吧！」雲妮莎亦呼籲傳媒報道時，不要發出空難的片段及圖片。

為了尊重家人的要求，湖人今明兩天的賽事都不會穿上曼巴球衣比賽，但仍有很多球員都對這位前輩懷念，艾榮就特意穿上高比拜仁生前的8號球衣進場，以悼念這位良師益友。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！