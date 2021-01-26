捧列斯聯　場波有晒畫面

星期二晚又有英超快車，第一眼就睇中列斯聯，而且有晒畫面，就係多入波呀。列斯聯呢晚作客紐卡素，兩隊首循環交手，列斯聯贏5比2，今場就算打個5折，都夠開大啦。

另一關向難度挑戰，揀曼城入球細，呢晚曼城作客西布朗，我估少波入，曼城計實力肯定強過西布朗，問題係大Sam今場肯定死守，何況阿古路確診，奇雲迪布尼受傷，曼城就算入到波，都唔會大炒。

過關2x1

(二)7 紐卡素 對 列斯聯 入球大(2.5球)

(二)35 西布朗 對 曼城 入球細(3.5球)

賠率：2.49倍

直播表

周二4:05pm 澳職 墨爾本勝利 Vs 珀斯光輝

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周三2:00am 英超 紐卡素 Vs 列斯聯

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周三2:00am 英超 水晶宮 Vs 韋斯咸

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周三4:15am 英超 修咸頓 Vs 阿仙奴

Now621、611

周三4:15am 英超 西布朗 Vs 曼城

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