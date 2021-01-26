巴塞欠債逾100億　球員1月份或無糧出

新冠肺炎疫情嚴重影響之下，巴塞隆拿正面臨一連串嘅債務問題，球會喺一年內嘅債務增長達48%，目前總負債高達12億歐元(約112億港元)嘅驚人數字，當中7.3億歐元為短期債務，「地上最強」依家連1月份人工都未必出到，陷入破產危機。

據一項足球財務分析指出，巴塞所欠嘅款項總額達12億歐元，其中包括球員薪水、稅務、供應商及銀行等等嘅款項，而西班牙《先鋒報》上周亦有報道指，7.3億歐元為短期債務當中，有2.66億歐元要喺6月30日前償還，否則就要面臨破產，巴塞隆拿已經同部份「債主」提出延遲還款期。

即使球會已經透過清洗一線隊嘅方式，喺球員人工上慳咗8,000萬歐元，但財政狀況依然令人擔憂。消息指，巴塞高層曾表示，球會未必可以為球員發放之前傾妥嘅1月份嘅人工。

另外，根據巴塞最新公開的財務報表顯示，巴塞在短期內還有共1.26億歐元關於買球員嘅尾數未清還畀19間球會，當中菲臘比古天奴嘅交易佔2,900萬歐元，買阿積士嘅法蘭基迪莊亦欠1,600萬歐元，以及大約1,000萬歐元要畀波爾多。事實上，巴塞隆拿總共有4,000萬歐元尾數未找畀「紅軍」，令利物浦成為巴塞隆拿喺轉會市場最大債主。

目前，巴塞期望可以盡快在今季開放予球迷入場，這樣對佢哋嘅門票銷售可以帶來一定嘅收益。