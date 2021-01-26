菲律賓取消舉辦亞盃外 港籃何去何從？

香港籃球隊剛接受首次病毒測試，準備在2月前往菲律賓「隔離泡泡」，完成亞洲盃外圍賽剩餘的5場賽事，豈料相隔一日，已出現變數。菲律賓籃球協會（SBP）周二（26日）宣布，受到當地旅遊禁令影響，原定2月中旬假克拉克舉行的賽事，將會移師其他國家進行。

亞洲盃外圍賽第3階段將於2月17日至22日，以「隔離泡泡」形式舉行。菲律賓克拉克原是A組和C組的賽區，惟受到疫情影響，菲律賓早前對33個國家和地區實施旅遊禁令，當中包括處於A組的南韓、C組的澳洲及香港。SBP聲明提到，一直與相關部門保持聯繫，可惜未獲外交部豁免，只能放棄舉辦權，並透露賽事將會移師其他國家進行，詳情有待公布。值得一提的是，原定假日本東京舉行的B組賽事，亦因當地防疫措施，改在卡塔爾多哈進行。

距離亞洲盃外圍賽僅餘半個月，港隊約10名教練和球員周一（25日）已接受首次病毒測試，全數「過關」，原本只待2月1日完成第2次測試，即可啟程前往菲律賓，展開比賽連同隔離、長達40日的旅程，如今只能等待國際籃球協會（FIBA）進一步安排。

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