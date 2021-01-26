林柏特被炒　「飲水哥」鏟草慶祝？

車路士宣布將林柏特炒魷後，一眾「林伯」子弟兵都為之錯愕，不過今個月啱啱被外借去土耳其卡斯帕薩嘅「飲水哥」真禾特，竟然喺林柏特炒魷消息公布後，喺twitter貼出「鏟草慶祝」相片贈興，令人懷疑佢係不滿林柏特棄用，對佢被炒魷幸災樂禍。

呢張「鏟草慶祝」相片曝光後引起熱議，真禾特好快就將相片刪除，並即刻發出道歉聲明：「我發文之前並冇聽到有關(林柏特被炒)消息，我只不過係太掛住比賽，林柏特一直係我嘅模範球員。」事實上，多位車路士球星都喺社交網向林柏特送上祝福，並對佢表達感激之情。

●基斯甸普列錫：「好多謝你一直以來對我嘅信任，我永遠唔會忘記呢18個月，祝你一切安好。」

●美臣蒙特：「我喺你身上學到好多嘢，衷心感激。」

●艾斯派古達：「自2012年開始我哋一齊有好多回憶，由隊友到領隊，我喺你身上學到好多，希望你未來一切順利。」

●艾度亞文迪：「係你一手帶我嚟到車路士，作為車路士球迷，能夠喺你帶領下比賽感覺好特別，多謝你嘅信任同教導，多謝！」