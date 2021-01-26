10連勝曼城　圍攻大Sam鐵桶陣

今個星期英超又開快車，其中2哥曼城會喺周三凌晨作客西布朗。曼城連場報捷弗到漏油，擅於初段先發制人，造訪防守不穩、排第19位嘅西布朗，勢必搶先機由頭贏到尾，直取半全場「客客」。（Now 622周三凌晨4時15分直播）

曼城經歷災難性開局後，主帥哥迪奧拿亦選擇妥協，首先鞏固防守，隨着復用史東斯及新兵魯賓戴亞斯極速融入，令防線表現回穩，而且略為減少控球嘅戰術，獲得更多空位打反擊，無論係史達寧、菲爾科頓、馬列斯及根度簡都屢有進帳。近期裝「假9」嘅新星菲爾科頓非常搶鏡，今季各項賽事已有9粒進帳，而習慣做派牌嘅中場根度簡，近5場聯賽入4球，令人喜出望外。

「藍月亮」於各項賽事連贏10場，愈踢愈順，單計聯賽6場贏晒，其中5場喺上半場已取得領先優勢，呢招快刀斬亂麻明顯奏效。依家曼城只落後榜首曼聯2分，但踢少1場，失分更少，由於曼聯之後一日先對錫菲聯，意味住「藍月亮」今仗贏波嘅話，唔單止可過一晚「1哥」癮，同時可以畀壓力紅魔，佢哋日前英足盃驚險反勝車頓咸3比1，主帥哥迪奧拿足足輪換10人，一眾主力抖到夠預備今仗。

西布朗防線欠穩易失守

另一邊廂，西布朗雖然邀得「護級專家」艾拿戴斯出山救亡，但成績未見有太大改善，佢接手後6場聯賽，只得1勝1和4負，場場都有失球，合共失咗17粒，而且呢6場均在上半場已落後，初段防線堅唔集中，好難頂得住曼城嘅狂轟猛炸。

由於曼城有王牌阿古路確診新冠肺炎而需隔離，中場核心奇雲迪布尼亦因傷倦勤，為免再增添傷兵，趁住西布朗防守混亂，必定想喺上半場入多幾粒，盡快鎖定勝局，易邊後可以拖慢比賽節奏，畀班主力休息回吓氣，減少受傷機會。既然「藍月亮」擅打閃擊戰咁搶韁，半全場「客客」有買趁早。法達斯維

曼城近6場聯賽半全場成績

半贏全贏 83%

陣容圖

西布朗

1森莊士東

27達拉奧沙 6森美艾查爾 5基爾巴特利 3基蘭基比斯

18干拿加歷查 8積基李華摩亞 19梳亞斯 13哥錫基

12馬圖斯佩雷拉

7哥林羅賓遜

曼城

31艾達臣摩拉斯

27祖奧簡斯路 5史東斯 3魯賓戴亞斯 11辛真高

20貝拿度施華 16洛迪卡斯簡迪 8根度簡

26馬列斯 47菲爾科頓 7史達寧