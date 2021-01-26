化身創作歌手 莫漢睿足球與音樂並肩而行

港超聯受疫情影響下，已經停擺了一段時間，除了每天跟隨球隊訓練體能外，很多球員亦選擇苦中作樂，把握時間實踐一些足球以外的與趣， 而愉園小將莫漢睿(Henry)正是例子之一，他在球季停擺期間發布個人音樂專輯 ，正式展開其音樂路途。

■圖/文：李浚湣（部分相片由受訪者提供）

「我好鐘意音樂，細細個直到依家，每次出街或者去到邊，我都會帶住耳機聽歌，到最近無得踢波，就開始嘗試製作自己嘅音樂。」去年12月20日，莫漢睿以「Moorzxy」的名字，於大型線上音樂平台Spotify，發布首張音樂專輯「BloodLake」。Henry表示早在2年前已開始寫歌，惟之前一直沒有足夠時間，如今疫情導致比賽延期，令自己較多時間留在家中，除了日常訓練及出外跑步，剩餘時間主要都是製作音樂，間接令自己可以實現夢想。

屋企人「唔知我識音樂」

「足球、音樂之間絕對有共通點，兩者都令自己知道喺任何事情上面，需要付出更多時間，以及變得更加勤力，先可以取得進步同取得成功。」Henry在足球路上經常面對不少困難，他笑言製作音樂的過程同樣不容易，更無奈指出製作1首歌大約需時1個月，皆因發布之前有大量準備工作，包括後製、調音同影相等，當中還要經歷無數次的重做。不過背後所帶來的成功及滿足感，卻成為Henry繼續堅持的動力：「我屋企人知道我出歌嗰陣都好震驚，因為佢哋一直唔知我有呢樣才能，另外我嘅朋友都會成日喺屋企播，甚至唱出嚟，以及喺社交平台上分享。」

透過歌詞抒發情緒

對於突然投身音樂事業，Henry表示自己亦始料不及，笑言大約兩個月前在朋友家中過夜時，才突然萌生這個念頭，之後大家就努力開始籌備專輯。他更透露自己正在趕緊製作，預計很快會有新音樂作品，並以單曲形式推出。Henry只得18歲，要決定自己的前途、職業可謂言之尚早，他認為足球及音樂皆能夠帶給自己歡樂，而後者扮演的角色亦同樣重要，尤其當心裹面有很多煩惱時，能令自己透過歌詞，抒發心中的情緒：「我一直想同時踢波、做音樂，我知唔係好多人試過，但暫時覺得幾有趣，所以想睇吓可以行到幾遠。」

莫漢睿Profile

出生日期：2002年10月4日（18歲）

身高／體重：1米78／63kg

現效力球隊：愉園

今季上陣次數／入球：3場／1球

情歌並非寫自己

盼引起樂迷共鳴

Henry的專輯中大部分均屬情歌，然而他表示雖曾經歷情傷，惟當中歌詞與自己並沒有太大關係，他只想製造一些大眾有共鳴的歌，而愛情這個主題顯然是最佳選擇。

Henry笑言自己仍是單身，惟對愛情暫時並不渴求：「我都唔記得有幾耐冇拍過拖，差唔多都有1年、1年半，但我唔會諗呢啲野，足球同音樂將永遠係我嘅第1、2位。」

適應一隊冇問題

Henry在上季復賽才升上愉園一隊，有幸獲得數次後備上陣機會，更為球隊射入兩球，包括地標戰，他表示自己從青年軍開始，已經與目前的隊友每天一起操練，更經常會犧牲返回澳洲的假期，因此在「夾慣夾熟」的情況下，適應上並不存在太大問題。

對於在港超聯上陣時間不多，Henry坦言諒解：「自己仲係小朋友，經驗比其他隊友淺，所以自己會默默等待機會嚟到，希望未來盡快累積更多場上經驗，以及變得更大隻，成為更好嘅球員。」