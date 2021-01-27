曼城炒西布朗11連勝　今季第9隊上榜首

英超今季爭逐相當刺激，榜首位置更加好似音樂椅輪住坐，曼城周三(27日)凌晨作客5比0大炒西布朗後，以1分壓過曼聯今季首度登上榜首位置，亦係今季英超出現嘅第9隊「一哥」，印證競爭嘅激烈程度。

近期狀態大勇嘅曼城今場清風送爽，根度簡開波6分鐘就先開紀錄，祖奧簡斯路20分鐘再入1球，腳風極順嘅根度簡30分鐘再度建功，馬列斯完半場前將紀錄改寫為4比0。曼城下半場已經收油，史達寧57分鐘再入多球錦上添花，「藍月亮」最終大勝5比0，各項賽事締造11連勝佳績。據Opta數據顯示，曼城係今季英超第9支做「一哥」球隊，係英超成立以來最多「一哥」嘅球季，對上一次有9支球隊同一季內做榜首，已經要數到86/87球季。

曼城近期大爆發嘅其中一個主因，係球隊防守力極強，過去7場賽事只係失過1球，而今場魯賓戴亞斯同史東斯呢對中堅組合，更加係不失球保證，2人今季一共合作過12場比賽，曼城贏咗當中11場波，更犀利嘅係有11場波保持不失球，堪稱係英超最強銅牆鐵壁！