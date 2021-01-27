【官宣】車仔與杜曹簽約年半　即領軍鬥狼隊

車路士已經官宣47歲的德國杜曹接任主帥，合約為期1年半，並即主持首課操練，準備今晚(27日)深夜將會帶領車仔鬥狼隊，出戰上任後第1擊。

隨着林柏特被炒，車路士透過官網宣布與杜曹簽約18個月，包括延長年期條款。這位前聖日耳門主帥表示：「感謝車路士對我及我嘅團體信任，我對林柏特嘅工作報以最高嘅敬意，我已急不及待見到新隊員，期望喺世界上最刺激嘅聯賽挑戰，好感激能夠成為車路士大家庭嘅一部份。」

杜曹係車仔首位德國教練，由2009年起接替高普擔任德甲緬恩斯主帥，開始成名，跟住再成為多蒙特嘅主教練，至2018年執教巴黎聖日耳門，贏過兩季法甲冠軍，上個月被炒。嚟到車路士將與兩位球員基斯甸普列錫及堤亞高施華重遇，而且車仔陣中有多名杜曹嘅德國同鄉，包括魯迪格、夏維斯及迪姆華拿，可以同聲同氣。

車路士今晚深夜出戰英超鬥狼隊，將會係杜曹上任後第1擊，首要希望當然可以贏波沖喜，而佢到埗後亦即主場首課操練，同球員交流，據英媒透露杜曹會延續林柏特重用年輕球員，幾位青訓球員譚美阿巴謙、美臣蒙特及列斯占士等都會繼續重用，但轉會市場上嘅目標，車仔就會有改變，杜曹睇中多蒙特嘅艾寧夏蘭特，希望可以搵佢上車。