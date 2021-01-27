亞協盃　東方龍獅理文同處J組

2021年度「亞協盃」抽籤儀式周三（27日）於吉隆坡舉行，亞洲足協（AFC）儀式上確定東亞區小組名單。受惠於2支澳門球隊澳門賓菲加、澳科鄒北記退出，原須由外圍賽打起的理文，將直接進身J組分組賽，與上屆香港「足總盃」冠軍東方龍獅、臺南市FC（中華台北），以及220體育會（蒙古）競逐1個東亞區出線資格。小組賽將以賽會制形式進行，並僅採用單循環對賽，賽期擬定於5月14至20日，比賽地點待定，視乎是否有屬會協辦。

對於球隊能夠直入亞協盃小組賽，理文主教練陳曉明認為對球會有正面意義：「理文成軍以嚟，包括自己嚟到球隊，都有目標帶領球隊打亞洲賽，今次雖然因為有各種情況發生，令到最後我哋踢到（分組賽），但如果唔係之前嘅努力同準備，咁都做唔到。喺呢排大家嘅心情唔係咁愉快嘅情況下，都係一個正面嘅消息。」

提到小組形勢，陳曉明坦言理文及東方龍獅兩隊香港代表，在牌面上會比較有優勢：「另外兩隊對手都唔算係非常職業化嘅球隊，當然始終依然有好多Unknown(不確定性)，亦都要睇下究竟要喺邊度比賽，疫情底下呢個都會係一個因素。」最後他直言球隊必定會以小組出線為目標。

「亞協盃」J組名單

東方龍獅

理文

臺南市FC（中華台北）

220體育會（蒙古）

（備註：賽期為5月14至20日，地點待定）