新Boss就到　車仔擒狼大陣仗

今晚英超快車焦點將落喺頭場車路士主場鬥狼隊身上；車仔日前辭退主帥林柏特後，盛傳已火速傾掂早前被巴黎聖日耳門（PSG）炒魷嘅杜曹，呢名47歲德國籍教頭據報已同意車仔開出嘅合約，並有機會喺今場首次領軍，一眾「車手」喺新帥面前當然更搏命，遇上近期失波數字激增、近5場聯賽作客有4次開3球或以上嘅狼隊，2.5球大係投注首選。（Now 621周四凌晨2時直播）

上年尾被PSG解僱嘅杜曹一直係車路士新帥目標，林柏特被炒後斟介行動非常順利，《天空體育》消息指杜曹同意簽18個月短約（外加續約條款），但法國《RMC》就話杜曹簽約4年半。杜曹目前正喺德國等候新冠肺炎檢測報告，只要證實無礙就可以即刻飛去英國簽約。消息指車路士正嘗試解決杜曹到達英國後隔離嘅問題，球會有信心可以用「精英運動」特例為杜曹爭取豁免，令佢可以喺今場對狼隊首度領軍。

杜曹崇尚進攻唔會揸流攤

杜曹一向係進攻型教頭，接掌車仔後手執迪姆華拿、夏維斯、薛耶治及基斯甸普列錫呢條豪華鋒線，斷估唔會改變主攻踢法，而且一眾球員為喺新帥面前爭取表現，落場肯定唔會揸流攤。事實上，車路士今季9場聯賽主場攻入19球，主場入球數字僅次曼城及利物浦，不過，車路士近5場聯賽失9球，防線唔算穩陣，而且佢哋上場英足盃對英冠盧頓都有失波，防線積弱問題唔係咁快解決到。

狼隊上場於英足盃1比0險勝第6級聯賽球隊佐利過關，表現唔太標青，佢哋近6場英超只得2和4負，其中近3場入6球、失8球，前面入波唔夠後面輸，不過狼隊對上1次喺英超贏波，正係首循環主場以2比1反勝車路士，雙方今場再交手，狼隊心理上有一定優勢，作客史丹福橋無懼與主隊鬥攻，有利製造大比數賽果。

●笛子波童

狼隊近5場聯賽作客總入球統計

80%

3球或以上

車路士、狼隊陣容圖

車路士

16艾度亞文迪

24列斯占士 6堤亞高施華 15葛特蘇馬 21芝維爾

19美臣蒙特 17高華錫 29夏維斯

10基斯甸普列錫 11迪姆華拿 22薛耶治

狼隊

11魯爾柏迪斯奧

22尼爾遜施美度 15韋利保利 16高亞迪 27路曼沙斯

32丹當斯卡 8魯賓尼維斯 28摩天奴

37艾達馬查奧爾 17法比奧施華 7柏度尼圖