亞冠盃　傑志抽好籤！J組撼山東泰港

2021年度「亞冠盃」小組抽籤周三（27日）於吉隆坡舉行，亞洲足協（AFC）安排網上直播。闊別「亞冠盃」2年的香港球隊傑志，在今屆賽事抽到J組好籤，同組球隊包括FC泰港、FC山東，最後一個小組席位，則由大阪櫻花、墨爾本城及撣邦聯競逐。

有別於過往各參賽球隊派代表赴當地參加抽籤儀式，今屆「亞冠盃」抽籤僅以線上直播。受惠於北韓球隊不符參賽資格而獲遞補的傑志，在今屆賽事被抽進J組，同組球隊為FC泰港、FC山東，以及外圍賽中大阪櫻花、墨爾本城、撣邦聯的勝方。今屆小組賽將會採用賽會制形式，進行雙循環對賽，賽期落實為4月21至5月7日，比賽場地視乎參賽球隊申辦結果。

傑志的3隊對手之中，論到最具名氣的非FC山東莫屬，這支中超球隊奪得上屆中國足協盃，陣中球星包括前曼聯球員費蘭尼和巴西鋒將古德斯，後者2年前也曾訪港參加賀歲盃。而FC泰港則被視為相對容易應付，這支泰超球會主力球員包括巴黎聖日耳門青訓出身的恩歷克保利。最後一個小組席位，則由上屆日職第4的大阪櫻花、澳職墨爾本城，以及緬甸球隊撣邦聯競逐。

傑志總監兼總教練朱志光直言，對抽籤結果感「好彩」，皆因J組避開實力較強的南韓隊伍，但同組對手實力不容忽視，希望憑上次參賽經驗彌補。他亦坦言對同組對手頗感陌生：「唔係好了解，對手人腳都有變動，山東亦都換咗新外援。泰港呢隊波近期表現唔錯，泰國年青球員能力進步咗，出得嚟亞冠比賽每隊都有實力。」「朱Sir」又表示，自己並非太熟悉潛在對手墨爾本城，但他認為澳洲隊伍普遍側重體力化，要多下苦功搜集對方資料。

今屆賽事以賽會制形式進行，意味傑志或需離港一段時間作賽，回港後亦須強制隔離。「朱Sir」稱香港球員或不習慣出外作賽，而且失去主場優勢猶如「冇咗親人喺側邊支持」，對部署有一定影響。目前港超聯仍然處於停擺，他強調球隊起程時急需本地比賽提升狀態，希望疫情盡快好轉，好讓比賽恢復。他透露，假如屆時情況未如理想，傑志或考慮提早出發集訓，以備戰亞冠。

其他組別方面，衞冕冠軍蔚山現代抽入F組，與泰超巴吞聯（曼谷玻璃）、越南電信、附加賽勝方同組。FC廣州則進入I組，對手有川崎前鋒、聯城FC（塞列斯）及附加賽勝方。而H組則被視為死亡之組，隊伍包括全北汽車、FC悉尼、大阪飛腳以及淡濱尼流浪。

「亞冠盃」J組抽籤結果：

傑志

FC泰港

FC山東

大阪櫻花/墨爾本城/撣邦聯