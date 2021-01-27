獨行俠官宣24號球衣退役　悼念高比

傳奇球星高比拜仁與其二女Gigi去世已一年，NBA球壇對他的離逝依然悲痛，獨行俠官方宣布將球隊24號球衣退役：「達拉斯獨行俠再也不會有球員穿上24號球衣，我們與高比拜仁一家同在。」

其實在高比離世之後，已有人呼籲所有球隊都將24號球衣退役，而獨行俠的老闆古班（Mark Cuban）一早已響應，並於今日行動，他在聲明表示：「我們對高比拜仁與其女兒Gianna離世感到震驚及悲痛，高比是球場上的大使、球壇的傳奇及國際Icon，也是一個充滿愛的慈父，我們決定獨行俠的24號今後再不會有球員穿起。」而爵士球隊米切爾（Donovan Mitchell）及奧尼奧(Royce O'Neale)在社交平台上呼籲，應該將代表高比拜仁的「24」及「8」號球衣都要退役。

此外，獨行俠過去都有三個球員號碼退役，包括12號的賀柏(Derek Harper)、巴特戴維斯(Brad Davis)的15號及布力文(Rolando Blackman)的22號都已高掛。

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