獲日清贊助２年　新星王康怡勇闖職業更輕鬆

Cody坦言有了贊助令她進軍職業注下強心針。(相片由公關提供)

即使受到新冠肺炎疫情嚴重影響，但一直支持香港網壇發展的日清食品，繼去年贊助香港男子年輕網球精英黃澤林後，周三（27日）宣布為近年表現出色的新星王康怡(Cody)提供兩年的贊助，以支持她在職業球壇爭取更高排名，並於國際賽事上爭奪殊榮。

今年即將踏入19歲的Cody去年在澳網青年組躋身女單8強，為港寫下歷史，也是香港36年來首位於溫網青少年組躋身16強的球員，而Cody已決定轉為全職運動員以追逐理想，日清食品所提供的贊助正來得及時，讓她可全心去實現夢想。

Cody表示：「我很高興能夠再次與日清食品合作，多謝他們對本地青年網球比賽的支持，讓我在2015年及2017年由品牌贊助的賽事中取到冠軍的殊榮，並同時獲得珍貴的球賽經驗。日清食品提供的2年贊助為我打了一支強心針，肯定相信我能發揮更大潛能贏取佳績的同時，亦讓我可以更放心轉為全職運動員，全力專注準備未來的海外賽事，以爭取更高的排名。」

日清食品自2015年一直不遺餘力支持香港網球總會舉辦的本地青年網球盛事，提供一個平台予年青球員獲得磨練技術的機會，打好基礎；日清今次再投入資源全力支持Cody，期望可助她在國際網壇上再尋新突破。

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