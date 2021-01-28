曼聯發波瘟！主場輸畀包尾錫菲聯

周四(28日)凌晨英超爆大冷！近況大勇排第2位嘅曼聯，竟然主場輸畀排包尾嘅錫菲聯，爆出10倍冷客W，亦係紅魔鬼自1973年12月之後，首次喺奧脫福球場不敵錫菲聯。曼聯今次恥辱式敗陣，唔止顏面盡失，更加嚴重打擊爭標機會。

曼聯上場英足盃擊敗勁敵利物浦，氣勢強勁，今場主W只有1.22倍，錫菲聯客W達10倍，紅魔鬼被一面倒睇好可以全取3分。不過，比賽之後，反而錫菲聯佔優，踢到23分鐘，錫菲聯中場約翰費歷克開出角球，由堅恩白賴仁頂入。

曼聯立即反擊，安東尼馬迪爾趁對手門將蘭斯達爾接波甩手，射入空門，但球證吹罰哈利馬古尼衝撞蘭斯達爾，犯規在先，入波無效。臨完上半場，般奴費南迪斯、安東尼馬迪爾先後攻門，但都被蘭斯達爾化解。

曼聯喺64分鐘扳平，阿歷士迪尼斯開出角球，由哈利馬古尼頂入成1比1，佢今季3個英超入波都來自頭槌。不過，紅魔鬼好景不常，踢到74分鐘再次落後，後備上陣嘅錫菲聯前鋒奧利華布基禁區內勁射中楣底入網，憑呢個精彩入球，創造大冷門賽果。

曼聯原本今場贏波就可以重返榜首，但依家輸波，唔止落後榜首曼城1分，仲踢多1場，隨時會被曼城拋離。

值得一提，曼聯近4次英超主場對當時包尾球隊，竟然輸咗2次，名副其實係「劫富濟貧」，今次仲造就錫菲聯取得今季英超首場作客勝仗，2位入球功臣堅恩白賴仁、奧利華布基都係今場先至取得今季英超首個入球。