澳職開鑼，即上《澳職刨績王》：

車路士日前炒咗領隊林柏特，並聘請前巴黎聖日耳門教練杜曹執教，但呢位德國籍主帥喺周四(28日)凌晨英超，首次領軍主場對狼隊，並未能帶領車仔走出困局，僅打和0比0，杜曹更提早「投降」，承認距離英超錦標好遙遠。

車路士過去9場主場對狼隊，取得7勝2和，加上今場有「新帥效應」，曾令「車迷」充滿希望。杜曹亦試用傳控踢法，上半場有443次傳球，全場有820次成功傳球，兩個數據都係車仔自2003/04年球季以來單場最多。

不過，車路士真正有威脅攻勢並唔多，踢到20分鐘先至有薛耶治射門中目標，芝維爾抽射、魯迪格頭槌攻門都無功而還。

去到71分鐘，車仔更幾乎失守，狼隊前鋒柏度尼圖殺入禁區起腳，已經笠過門將艾度亞文迪，但卻中楣彈出，最終打和0比0。

賽後杜曹承認車路士今季英超爭標無望：「英超冠軍？太遙遠啦，人人都想捧盃，但我哋要現實啲，始終落後前列球隊太多分，我哋要專注做好每日工作，分數自然會來。」車路士落後榜首曼城11分，兼踢多1場，相信球隊今季目標只能爭取打入前4位。