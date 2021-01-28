巴治警告：勿再造謠取消奧運傷害運動員

推遲在今年7月舉行的2020東京奧運，受到新冠肺炎疫情仍然肆虐下，能否如期舉辦最近有很多猜測，而作為最終決策人的國際奧委會（IOC）主席湯瑪士巴治周三強調會舉辦一個安全的奧運會，並警告各方勿再造謠「傷害運動員」。

巴治周三在洛桑出席記者會時對於最近有很多對東京奧運及殘奧的猜測，而這些猜測傷害了正在全力備戰的各地運動員：「國際奧委會的工作是舉辦奧運，而不是取消奧運會，我們會為全力舉辦一屆安全的奧運會而努力；IOC沒有在猜測東京奧運是否舉辦，而是研究如何舉辦。」

早前有消息指建議參賽奧運的運動員率先接種疫苗，而巴治表示IOC鼓勵運動員盡可能接種疫苗，但強調不能插隊，應該先讓急需的人士如前線工作的醫護人員及長者等優先接種；為確保東京奧運在疫情間安全舉行而設計的一系列建議將於下周「面世」，當中包括檢測、檢疫措施及疫曲等問題。

至於奧運會否閉門進行，巴治表示目前還無法確定是否讓觀眾入場觀看奧運比賽：「每個人都希望比賽現場可以熱熱鬧鬧，但安全第一。」IOC及日本政府將東京奧運的賽期推遲到今年7月23日至8月8日舉行。

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