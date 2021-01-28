祖記收起C朗照大勝　晉級意盃4強鬥國米

周四(28日)凌晨意大利盃8強，祖雲達斯主場出擊，即使收起球星C朗，仍然以4比0大勝史帕爾，晉級4強，將會同國際米蘭爭奪決賽席位。

由於史帕爾只係乙組仔，祖雲達斯教練派路今場作出多個輪換，C朗連後備都冇份，佢去咗慶祝女友喬治娜27歲生日，仲喺社交網上「放閃」話：「生日快樂，我嘅一生最愛。」

至於祖記今場佔盡上風，開波16分鐘由拉比奧特博到12碼，艾華路莫拉達主射入網打開紀錄，係佢近5年首次為祖記射入12碼，同時成為今季第4位喺正式賽事創造「20+」入球嘅意甲球員，包括射入13球及7次助攻。

踢到33分鐘，古路施夫斯基個人表演一輪之後，傳畀後上嘅左閘法保達射成2比0。換邊後，古路施夫斯基自己亦射入1球，加上補時費達歷高基艾沙扭過門將射入空門，祖雲達斯送夠4個蛋畀史帕爾，將於4強對國際米蘭。

另1場意大利盃8強，阿特蘭大主場以3比2擊敗拉素，將會同拿玻里對史柏斯亞嘅勝方爭入決賽。