亞冠盃　分組賽抽完籤　傑志一班球員點睇？

去屆港超聯冠軍傑志，於2021年度「亞冠盃」編入小組賽J組，同組球隊包括FC泰港、FC山東等。傑志特意在今午(28日）安排隊長黃洋、小將羅梓駿及陳晉一，在網上直播分享感受及回答球迷問題。

3位球員一開始率先向球迷，簡單介紹同組對手的資料，之後便開始回答球迷問題。今屆隨時是最後一次參賽的黃洋，坦言「亞冠盃」球隊級數更高，絕對是本土球員生涯的最大考驗之一，他期望傑志能夠製造驚喜和美好回憶予球迷，自己亦會做足準備：「最近盡量保持番個身體，希望球場一開就即刻練番波，準備好亞冠比賽。另外都希望利用自身經驗，協助球隊組織緊密、紀律性防守。」

對於今次抽籤，黃洋笑言比較矛盾：「對球員嚟講未必成日有得踢亞冠，當然想把握機會對強隊；不過對球隊方面，呢組絕對係好籤，可能會冇咁大壓力。」惟這名球隊隊長卻表示自己不會刻意選擇對手，目前會專注針對對手作好部署。

至於首次參與「亞冠盃」分組賽的陳晉一，直言「亞冠盃」屬亞洲最大舞台，自己亦非常期待：「首先有機會喺電視上見到自己，另外亞冠就好似外國歐聯，對任何球員或者香港球隊都相當重要、甚至夢寐以求，今屆當然想學習同幫球隊爭取佳績。」球季停擺了一段時間，「一仔」承認生活習慣受影響，不過他卻沒有因此而懶惰：「自己成日跑步同喺屋企郁下，希望其他隊友繼續做好本份，一齊唔好放棄。」

傑志今季小組抽到好籤，同屬「亞冠盃」分組賽初哥的羅梓駿，對球隊亦抱有信心：「希望好過上次嘅成續，因為之前都踢過外圍賽，球隊同自身都累積咗好多經驗，加上新簽嘅2位外援，佢哋嘅經驗絕對幫到球隊。」對於有球迷形容同組的泰港FC「又快又硬」，實力絕不容忽視，「羅梓」認同「亞冠盃」沒有弱隊：「泰超節奏同速度好快，一啲都唔易踢。另外山東FC都係勁旅，尤其有費蘭尼依啲一線球星，身高已經有所輸蝕，希望球隊整體上可以彌補返。」

作為「藍鳥」今季重點引援之一的丹恩奴域，自然成為球迷關注的人物，傑志於網上直播後，表示預計這位黑山中鋒會於下周抵港。他透過預先錄製的訪問，表達自己對「亞冠盃」抽籤結果的看法，認為傑志能身處J組非常好運，對取得佳績充滿信心，更直言首要目標，就是幫助球隊在亞冠舞台上盡力搶分，為港超聯爭光。

丹恩奴域早前接受亞洲足協視像訪問時，透露自己一直渴望再戰「亞冠盃」，更表示已急不及待來港重投操練，期望與隊友盡快建立默契。他更笑言自己即將踏入40歲，因此不能計劃太多，只能見步行步，新球季目標希望能夠保持健康，在球場上繼續證明自己，並且打破「亞冠盃」最多入球記錄。

在亞洲打滾多年的丹恩奴域，過去曾效力多支韓職球隊，更擁有豐富的「亞冠盃」經驗，分組抽籤完畢後，「黑山伊巴」亦在個人社交平台Twitter發表感言，驚嘆傑志能夠於分組賽成功避過韓職對手是難以置信。