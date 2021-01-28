紅軍鋒線失靈　熱刺想復仇機會嚟喇！

今輪英超重頭戲，熱刺主場惡鬥利物浦。「埃及文明」死晒火，引致利物浦近4場聯賽0入波，好彩佢哋甚少失球，今場可先穩住後防再作反擊。熱刺對賽往績輸蝕，今場踢落難免就住就住，唔敢太過進取，雙方近7次交手6次半場開1球或以下，推介半場細。（Now 621及611周五凌晨4時直播）

利物浦聯賽自從大炒水晶宮7球之後，連同上場0比1不敵般尼，已經5場聯賽不勝，近4仗更加係0入球，對般尼一役全場攻門次數高達27次，但只得6次命中目標，「埃及文明」穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼及羅拔圖法明奴腳風極之唔順，啱啱喺周日足總盃對曼聯輸2比3被淘汰，仍未走出低谷。

鋒線啞火防守補救

「紅軍」由4周前嘅榜首到今日已經跌出前4，比較今場對手熱刺多1分但踢多1場，領隊高普對於入球荒似乎無計可施，始終大軍板櫈深度不足，「Plan B」嘅南野拓實及奧歷治級數未夠，預計今場比賽初段惟有先穩住後防，佢哋近5場聯賽雖然未贏過，但半場合共只失1球，要頂住熱刺來犯唔算困難。

熱刺上場足總盃半力出戰淘汰摩甘比，回師聯賽雖然有哈利卡尼及孫興民兩位射手在陣，但對手利物浦話晒都係勁旅，加上對賽往績輸蝕，心理上難免有陰影。熱刺近6次鬥利物浦全敗，有5次上半場已經失守，相信領隊摩連奴今場亦唔會太過進取，預料會先做好防守再打反擊，既然雙方近7次交手6次半場開1球或以下，中位數1.5球半場細值得跟進。