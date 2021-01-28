攀上歐洲最高煙囪　兩位世界冠軍要爬幾耐？

斯洛文尼亞世界頂尖運動攀登選手Janja Garnbret及Domen Škofic成功以7小時32分攀上360米(1180呎)高、位於其家鄉特爾伯夫列發電站(Trbovlje Power Station)內、全歐洲最高的煙囪。

現年21歲的Janja Garnbret是2019年世界錦標賽及世界盃女子全能賽冠軍，亦是東京奧運的金牌大熱。至於26歲的Domen Škofic則是2016年世界盃男子難度賽總冠軍，在15歲的時候已能成功攀爬9a難度級別的路線，是成功完成此壯舉的最年輕選手之一。二人在5年前已萌起爬上特爾伯夫列發電站(Trbovlje Power Station)煙囪的念頭，在2020年10月13日，他們的夢想終於成真。

位於其家鄉薩瓦河(Sava River)側、特爾伯夫列發電站(Trbovlje Power Station)內、360米的煙囪，是全歐洲最高的煙囪，曾經負責為發電廠排放廢氣，自2014年起已經停用。在煙囪上的攀石路線是由國際運動攀岩總會(IFSC)定線員Katja Vidmar 及 Simon Margon專為Janja Garnbret及Domen Škofic而設的。總數13個節段的路線，難度最底由7b級起，其中6個達8級或以上。最難的一段為第10節段，離地257米，難度8b+級。每個節段都包含了不同形狀、特色的岩點。

兩位選手在攀爬前並不知道路線設計，在地面亦只能觀察到離地30米以下的路線。面對未知的前路，二人首次攀爬花了近12小時、直至天黑才登上煙囪頂。這是Garnbret首次進行多節段的攀爬，她亦坦承事前的恐懼。她說：「在開始前我其實有點害怕，特別擔心在垂直的牆上跌下來會撞到牆壁。因為，與比賽的懸垂牆壁相比，當你跌下來時，繩索會將你懸掛在空中避免碰撞。因此，我需要跌倒幾次，才能真正放鬆並消除恐懼。」

Škofic之前進行過多節段攀爬的經驗不多。在攀登之前，他說：「這煙囪與我以前爬過的地方完全不同。 這是一個巨大的人造建築物，十分神秘。 我感到不自在，非常害怕未知的事物，不過，由於這條攀爬的線道實在充滿挑戰性，讓我很快便消除一切疑慮。 當我開始專注於攀登，其他所有想法都消失了，我只是享受整個攀爬的過程。」

在首次攀登時，二人只能利用黎明至黃昏的時間，所以，他們並沒有同時完成所有的節段，當其中一位跌下來，他們會繼續攀爬直至最高點，而這次試爬，二人花了將近12小時。4天後，即10月13日，兩位運動員重整旗鼓，再次來到煙囪底下進行第2次攀登。這次他們帶上較上次輕便的裝備，加上之前的經驗，結果只花了7小時32分便完成了全部13個節段。Garnbret表示：「難度最高的節段確實非常困難，而且在路線上非常高的位置，不過，在第二次試爬的時候，我並不害怕，我更害怕的是在路線下方有些需要花費極大體力跳躍攀附的位置，您需要百分百集中精力以防失手。因為失手意味著要重新攀爬，會浪費額外的力量和時間。」