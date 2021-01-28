加盟天水圍飛馬做埋人夫　謝朗軒孭到飛

一個男人需要具備甚麼條件，才稱得上成熟穩重？事業心重？體恤伴侶？今季轉投天水圍飛馬的謝朗軒通通都有！即將踏入26歲的「謝朗」，不但務求變得成熟，更期望成為一位球隊之中「孭到飛」的前輩。

■圖、文：黃雋謙

自18歲與東方簽下職業合約後，謝朗軒曾經歷多年外借歲月，黃大仙、夢想駿其、理文流浪，這些球會他都留下過腳印，更累積近70場港超經驗。2018至19年球季，「謝朗」終於一嘗為母會披甲的滋味，適逢當年剛為港隊在亞運會殺入16強，他野心勃勃的希望在球隊爭一席位。然而，該季他僅上陣8場，「當以為自己有能力爭下嘅時候，先知原來喺大會嘅競爭真係好大，未用到我嘅話可能就係成季坐喺度。」

嘗透冷板無損足球火

「踢波嘅回憶係要自己落場爭取番嚟，而唔係嗰年喺大會攞到咩冠軍，但其實根本冇份踢。」板凳的冰冷感，「謝朗」早已嘗過夠，卻無損他對足球的愛火。在席廂凝望着隊友打拚的畫面，更令他看清自己的定位：「以前會諗點解唔係踢最好嘅位置，但呢幾年就發覺係要以大局為重，以球隊嘅成績為首要，唔再係我想點踢就點踢。」

「喺個名單數落去，原來我係球隊入面年紀第4、5大嘅華人球員，對落一班已經係千禧後！」轉眼間，下月6日「謝朗」將滿26歲，今季加盟天水圍飛馬，他希望大眾不再視他為年青球員，「起碼會覺得我係一個開始孭到飛嘅球員，能夠成為球隊贏波關鍵。」隨着經驗的累積，他察覺到漸漸有後輩向其請教球技上的知識，「我畀佢哋嘅感覺係，『謝朗』算係有經驗嘅球員，可以分享到意見畀佢哋。」而他亦會在訓練期間主動帶動士氣，激發隊友意志，擔當起領導的角色。

成家後更專注事業

令「謝朗」變得成熟的，除了對足球的熱愛，還有對婚姻的承諾。去年12月，「謝朗」正式與拍拖近4年的Hinman共諧連理，「其實一齊咗年幾已經有結婚嘅共識，我哋經常傾將來計劃，都想組織家庭、生小朋友。」由男朋友轉變成「人夫」後，謝朗軒坦言新身份未有為他帶來太大壓力，反而是一道動力驅使他繼續專注事業。「喺有機會踢職業嘅時光盡力表現到最好，唔好留有遺憾。到將來有小朋友，可以話畀佢知爹哋以前有幾叻，呢個都係動力嚟。」謝朗軒欣然的說。

因疫情關係，註冊當日他和太太未有籌辦隆重儀式，婚宴亦延至5月舉行。一向與老婆性格相似、不愛鋪張的「謝朗」表示，多得對方多年來的支持和體諒，他才得以全力在足球場上拚搏：「多謝老婆一路嘅配合，佢會知道我練完波後身體攰，願意留喺屋企陪我。飲食上佢都會經常提醒我，管理我嘅健康作息，對於我嘅足球事業都好有幫助。」

謝朗軒Profile

出生日期：1995年2月6日（25歲）

位置：右中場、右後衞

現效力球隊：天水圍飛馬

曾效力球隊：黃大仙、夢想駿其、理文流浪、理文、東方龍獅

今季上陣／入球：6場／1球

主要榮譽：

2015、2017 「港澳埠際賽」冠軍

2018 「省港盃」冠軍

絕對信心做12碼劊子手

謝朗軒一向以踢法多元化而聞名，這項特質亦令他深得飛馬主帥郭嘉諾喜愛。此外，他還有一項「殺手鐧」：「由細到大對射12碼都有好強嘅信心，其實外界都知道我淨係會射一個方向。」不過，即使對手早已洞悉先機，仍然束手無策，他以今季「菁英盃」對理文一仗的12碼入球為例：「射前對手都有嘗試影響我，但我都唔會擔心，因為只要個波射得快，就算龍門知道都唔會救到。」

主理極刑能力佳的優點，更是讓「嘉諾Sir」開始認識謝朗軒的契機。還記得3年前舉行的「省港盃」次回合，香港隊造訪「東校場」戰至120分鐘與廣東隊打成2比2，須以12碼分勝負，「謝朗」正是第5輪的「劊子手」。「佢換我出去嗰陣已經預咗我射第5個，老實講點都有壓力，但慶幸腦入面嘅畫面，一直都係由踏步到入波嘅連串動作，從來冇諗過自己會射失，最後亦都冇令佢失望，幫香港贏番個冠軍。」