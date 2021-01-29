利物浦反彈K.O熱刺　祖爾麥迪比嚴重受傷

周五(29日)凌晨英超重頭大戰，近況低迷嘅利物浦作客熱刺大踢爭氣波，控制戰局下以3比1清脆擊敗對手，聯賽榜重返前4位置，只係落後榜首曼城4分。不過，「紅軍」今場亦付出沉重代價，陣中唯一有經驗嘅正宗中堅祖爾麥迪比懷疑韌帶受傷，令中堅荒問題進一步加劇。

利物浦之前4場聯賽「食白果」，今場作客熱刺苦戰到上半場補時階段，終於由羅拔圖法明奴射入，結束「紅軍」482分鐘、93次射門嘅入球荒。利物浦入波後信心大增，下半場2分鐘即由阿歷山大阿諾特射成2比0，熱刺1分鐘後即由賀積查治回敬1球，但利物浦今場表現始終較佳，沙迪奧文尼65分鐘入波鎖定勝局，利物浦作客3比1贏出。

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不幸嘅係，利物浦呢場贏波代價沉重，喺華基爾雲迪積克同祖高美斯重傷長抖下，陣中唯一有經驗嘅正宗中堅祖爾麥迪比今場亦喺半場退下火線，初步懷疑係足踝韌帶受傷，高普賽後表示：「老實講，呢次傷患睇落去好嚴重，麥迪比足踝韌帶有問題，當時冇攔截或者任何事情，依家嘅情況就係咁。」

3大中堅受傷之下，利物浦今場用佐敦軒達臣客串中堅，新人尼達利菲臘斯就喺下半場入替祖爾麥迪比，球迷要求利物浦簽中堅嘅聲音亦愈嚟愈高，不過高普表示：「我唔會話100%今個月唔簽人，但我唔預期會有新人加入。簽中堅對球隊100%有幫助，我已經提出建議人選，但錢唔係我負責去用，買人決定亦唔係由我負責。」