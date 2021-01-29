拿玻里大炒入意盃4強　加度素賽後發牢騷

拿玻里主場出戰意大利盃大爆發，對住史柏斯亞上半場已經入4粒，最終以4比2大勝，強闖4強，早前被傳帥位不穩嘅加度素賽後再爆金句：「再惹我，我就唔撈去科威特教波。」

早排喺聯賽連輸幾場嘅拿玻里呢場打番張爭氣波，開波5分鐘就由高列巴尼先開紀錄，跟住佢哋繼住搶攻，夏榮羅辛奴、保列坦奴及艾利夫艾馬斯先後再為球隊攻入3球，半場已經以4比0拋離，基本上鎖定勝局，換邊後繼續保持優勢，史柏斯亞直至完場前10分鐘才能破蛋，格耶斯於71分鐘為球隊打破尷尬局面， 2分鐘後艾甘波拿再入多一粒，兩隊全場共有六個入球。

雖然大勝對手，但拿玻里主帥加度素賽後為早前被盛傳被炒大發牢騷：「主席對全隊講話信任我，其實我唔需要呢啲，我只做自己嘅工作。我係米蘭辭職，因為我認為自己無能為力，但嚟到呢度我唔會辭職，我做自己嘅工作，我連續四年入意大盃四強，我都想睇睇國米會踢成點。」

加度素愈講愈燥：「我做嘅一切都唔係人哋畀我，我並無沮喪，但執教拿玻里的確難，如果我再被激親，我就會唔撈，然後去科威特或者其他地方執教，近期一切都太過火了。」