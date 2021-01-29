體演界求開場地　霍啟剛：等唔切清零先開工

新冠肺炎疫情持續一年，受第4波疫情影響，康樂及文化事務署轄下文化體育場地及表列處所自去年12月起再次全面關閉。港協暨奧委會副會長霍啟剛周五（29日）聯同體演文業界召開記者會公布防疫措施意見調查結果。業界過去一年手停口停，霍啟剛強調「等唔切個案清零先開工」，要求政府即時重開户外較少身體接觸運動場地及戲院等低風險場地，讓業界逐步復工。

特首林鄭月娥本月表示正檢視容許局部行業復業的可能性，故霍啟剛於1月19日至28日期間發起問卷調查，收集體育、演藝及文化業界意見，共收到1252份回應，當中95％人同意應該有條件開放場地，供業界進行錄播及排練等用途，另外約7成人認為，戲院及網球、羽毛球等戶外較少身體接觸運動場風險較低，應該優先開放。業界亦願意為抗疫「行多一步」，大部分人同意執行額外的防疫措施，超過8成體育界人士同意遵循禁聚令、設人數上限及採用實名登記制等，另有逾6成人甚至同意運動時佩戴口罩、讓教學人員定期檢測，以及展示「安心岀行」二維碼。

文化及體育場地再次「一刀切」關閉，眼見本港失業率高企、體演文界工作者被迫轉行，霍啟剛重申，「康文對業界來說是工作，不是娛樂」，他促請政府更精準地制定防疫措施，盡快將場地以低、中、高風險劃分，即時重開低風險場地及處所。近日政府重開球場舉辦年宵花市的決定飽受質疑，霍啟剛表示，球場用以訓練，人流風險絕對不高，即使是隊際運動，訓練時亦可分組進行，希望政府有更清楚準則界定，讓業界過年前可以有工開。

同場的香港網球總會會長莫君逸表示，過去幾個月已多次去信有關政府部門要求重開網球場，但政府卻以「市民打完波會聚在一起進行其他活動」回應，令人「匪夷所思」。他促請政府考慮恢復部分行業時，一定要包括體育界，不要讓體育界作「無謂的犧牲」。

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