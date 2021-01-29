林志堅有班落　加盟德國第5級別聯賽球隊

漢堡第5級別聯賽球隊迪辛多夫（TuS Dassendorf），於週五下午（29日）在社交媒體宣布，正式簽入前傑志、富力R＆F，29歲中場林志堅，雙方簽下4年合約，直到2024年。

中德混血兒林志堅從小在德國長大，以及展開職業球員生涯，最令人印象深刻，當然要數在2011年9月23日為老牌球隊漢堡，首次在德甲正選上陣65分鐘，其出色的表現更帶領球隊以2比1擊敗史特加。可惜之後際遇一般，效力漢堡3個球季只有20次出場機會，輾轉在2016年加盟傑志，成為香港球壇一時佳話，更帶領「藍鳥」成為本地賽事「三冠王」。2018年轉投富力R＆F，卻未曾贏得任何獎項，加上球隊今季宣布退出港超聯，最終決定重返德國落班。

林志堅雖然已經29歲，不過上季為富力R＆F各項賽事上陣19場，仍可交出2入球、4助攻。迪辛多夫體育總監Jan Schönteich表示一早已經認識林志堅，認為他將會非常適合球隊：「佢踢漢堡青年軍個陣我就識他，佢同堂兄之前間唔中都會接受我嘅訓練，佢非常好人，相信會好似拳頭一樣咁適合我哋球隊。」

至於教練Jonny Richter對成功引入林志堅亦感興奮：「佢本身已經識部份球員同球會職員，我哋會盡快幫佢融入球隊，令佢可以發揮到最大嘅能力同展現外流經驗，佢係1個好出色嘅球員，好歡迎佢加盟！」