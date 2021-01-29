伊巴同盧卡古爆口角　涉及巫毒教

日前意大利盃米蘭打吡，結果A米1比2不敵國米，完半場前伊巴謙莫域同盧卡古發生爭吵，伊巴鬧渣古嘅內容涉及非洲「巫毒教」，有種族歧視之嫌，意大利體育法庭介入調查，最高可判罰停賽10場，但最終兩人各停賽1場。

其實伊巴同盧卡古曾經喺曼聯做過隊友，伊巴仲成日讚盧卡古，兩人仲試過打賭，如果盧卡古成功控球，伊巴輸50鎊畀佢；如今兩人分別效力米蘭雙雄，賽場上爭鋒相對在所難免。

當時伊巴對盧卡古講：「叫你媽媽來，去搞你的巫毒教狗屎，小蠢驢。」盧卡古激動回應：「你做乜講我阿媽？X你媽同你老婆。」球證見狀向兩人各自出示黃牌，賽後球證報告中未有種族歧視字眼，只係寫成「互相有不當行為」。

伊巴向盧卡古提及嘅「巫毒教」，原來係典故，話說當年盧卡古效力愛華頓期間拒絕續約，班主莫舒利當時表示：「盧卡古離隊，係因為佢母親在巫毒教中得到啟示。」

報道指，意大利體育法庭就伊巴言論介入調查，如果罪名成立，伊巴最高面臨停賽10場處分，有關機構周五(29日)宣判，伊巴同盧卡古各被罰停賽1場。