曼聯清洗冗員　48小時內3將離隊

曼聯今季力爭英超冠軍，不過球隊人手過剩令管理困難，球隊亦趕喺1月轉會窗關易前進行大清洗。青訓中場連格周六(30日)正式以借用身份加盟韋斯咸，將會著起「錘仔幫」11號波衫；阿根廷後衛馬高斯盧祖亦正喺小保加做體測，即將結束6年半「紅魔」生涯；烏拉圭新星法根度柏利斯查則會外借去西甲艾拉維斯，曼聯48小時內會完成3宗清洗。

28歲嘅連格今季喺曼聯苦無機會，今次外借韋斯咸將可以同前曼聯領隊莫耶斯重逢，佢接受韋斯咸電視台訪問話：「我非常興奮，雖然唔可以保證乜嘢，但我會努力用我嘅經驗去幫助球隊。好期待可以向球迷展示我嘅能力，希望幫韋斯咸繼續向上爬。」至於莫耶斯就暗示連格可以勝任10號、8號、翼鋒甚至「假9」位置，暗示唔會再買前鋒。

連格正式離隊後，曼聯正為另外兩宗清洗作最後拍板，31歲嘅後衛馬高斯盧祖依家正身處阿根廷，佢嘅私人教練更喺社交網「洩密」，放出馬高斯盧祖喺小保加做體測嘅相片，據報曼聯將會同呢位前阿根廷國腳提前半年解約，畀佢以自由身轉會。

至於上年10月先至加盟嘅烏拉圭19歲翼鋒法根度柏利斯查，以900萬鎊轉會費加盟以來都未曾為一隊披甲，據《BBC》同《曼徹斯特晚報》消息，曼聯已經同西甲球會艾拉維斯達成協議，法根度柏利斯查會借用去艾拉維斯半年。