利物浦急搵中堅乜都殺　打梅斯達菲主意

利物浦嘅中堅荒問題愈嚟愈嚴重，華基爾雲迪積克同祖高美斯先後重傷，球隊用法賓奴泰華利斯、佐敦軒達臣客串加上幾位小將幫手，原本都勉強頂得住，但唯一正宗中堅祖爾麥迪比日前疑似嚴重受傷後，利物浦唔買人都唔得，英國傳媒就熱傳利物浦計劃簽入阿仙奴嘅梅斯達菲。

高普喺對韋斯咸嘅賽前記者會證實，球隊依家正物色中堅人選，但就暗示唔會係貴價收購：「我哋嘗試緊(買人)，都唔保證可以成功，依家呢個時間唔會有8,000萬鎊中堅會轉會，球會已經密切注意情況，而且有商討進行中，我唔可以講太多。」事實上，喺利物浦冇太多資金兼時間緊逼下，借用或免費轉會機會最大，而阿仙奴嘅梅斯達菲就成為目標。

28歲嘅梅斯達菲今季喺阿仙奴幾乎冇得踢，只剩半年合約嘅佢，早前被指將效法奧斯爾同柏柏斯達夫普路斯，同阿仙奴傾提前解約以自由身轉會，「兵工廠」領隊阿迪達日前證實球會正同梅斯達菲就解約磋商，博彩公司《Betfair》最新賠率顯示，利物浦已成梅斯達菲「下一間球會」頂頭大熱，賠率為7倍，同樣想搵免費中堅嘅巴塞隆拿就係9倍次熱門。