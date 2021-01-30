英超深夜場 聖人做「東」歎私房菜
2021年01月30日 12:00
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周日4:00am 英超 修咸頓 Vs 阿士東維拉
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今晚英超尾場，修咸頓主場鬥阿士東維拉。「聖人」今季主場表現出色，包括曾經擊敗勁旅利物浦，近4場主場獲3勝1負，加上近7次對賽錄得6勝1和壓倒性優勢，擺明格食格，簡單要主勝。（Now 621周日凌晨4時直播）
修咸頓上月曾一度陷入低潮，但踏入2021年後重拾狀態，近4場主場贏3場，包括聯賽擊敗利物浦，及英足盃力挫阿仙奴。「聖人」喺呢兩場同樣上半場已經領先，並一直守住勝果至完場，表現攻守兼備，佢哋季初亦曾喺主場贏過另一實力球隊愛華頓，可見主場確有威力。
維拉近況跌Watt
維拉季初係威係勢，但踢法被對手洞悉後無以為繼，近期頻頻失利，近5仗錄得1勝4負，包括上場聯賽2比3不敵護級分子般尼，信心盡失。佢哋太依賴中場基亞利殊支撐大局，一旦被對手凍結，就難以組織攻勢。再者維拉以往遇上修咸頓，都受制於對手，近4次對賽維拉全敗共失13球，堪稱修咸頓「私房菜」，今場宿命難違，一於捧主勝。
●邪神
修咸頓近4次對阿士東維拉成績
勝
100%
直播表
周六4:10pm 澳職 FC麥克阿瑟 Vs FC悉尼
myTV SUPER
周六8:00pm 德乙 漢堡 Vs 柏達邦
on.cc東網
周六8:30pm 英超 愛華頓 Vs 紐卡素
Now621
周六9:00pm 西甲 伊巴 Vs 西維爾
Now632
周六10:00pm 意甲 博洛尼亞 Vs AC米蘭
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周六11:00pm 英超 曼城 Vs 錫菲聯
Now621
周六11:00pm 英超 水晶宮 Vs 狼隊
Viu TV99、Now623
周六11:00pm 英超 西布朗 Vs 富咸
Now 622
周六11:15pm 西甲 皇家馬德里 Vs 利雲特
Now 632
周日1:00am 意甲 森多利亞 Vs 祖雲達斯
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614、662、602台
周日1:30am 英超 阿仙奴 Vs 曼聯
Now621
周日1:30am 西甲 華倫西亞 Vs 艾爾切
Now632
周日3:45am 意甲 國際米蘭 Vs 賓尼雲圖
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周日4:00am 英超 修咸頓 Vs 阿士東維拉
Now621
周日4:00am 西甲 維拉利爾 Vs 皇家蘇斯達
Now632