英超深夜場　聖人做「東」歎私房菜

今晚英超尾場，修咸頓主場鬥阿士東維拉。「聖人」今季主場表現出色，包括曾經擊敗勁旅利物浦，近4場主場獲3勝1負，加上近7次對賽錄得6勝1和壓倒性優勢，擺明格食格，簡單要主勝。（Now 621周日凌晨4時直播）

修咸頓上月曾一度陷入低潮，但踏入2021年後重拾狀態，近4場主場贏3場，包括聯賽擊敗利物浦，及英足盃力挫阿仙奴。「聖人」喺呢兩場同樣上半場已經領先，並一直守住勝果至完場，表現攻守兼備，佢哋季初亦曾喺主場贏過另一實力球隊愛華頓，可見主場確有威力。

維拉近況跌Watt

維拉季初係威係勢，但踢法被對手洞悉後無以為繼，近期頻頻失利，近5仗錄得1勝4負，包括上場聯賽2比3不敵護級分子般尼，信心盡失。佢哋太依賴中場基亞利殊支撐大局，一旦被對手凍結，就難以組織攻勢。再者維拉以往遇上修咸頓，都受制於對手，近4次對賽維拉全敗共失13球，堪稱修咸頓「私房菜」，今場宿命難違，一於捧主勝。

●邪神

修咸頓近4次對阿士東維拉成績

勝

100%

直播表

周六4:10pm 澳職 FC麥克阿瑟 Vs FC悉尼

myTV SUPER

周六8:00pm 德乙 漢堡 Vs 柏達邦

on.cc東網

周六8:30pm 英超 愛華頓 Vs 紐卡素

Now621

周六9:00pm 西甲 伊巴 Vs 西維爾

Now632

周六10:00pm 意甲 博洛尼亞 Vs AC米蘭

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周六11:00pm 英超 曼城 Vs 錫菲聯

Now621

周六11:00pm 英超 水晶宮 Vs 狼隊

Viu TV99、Now623

周六11:00pm 英超 西布朗 Vs 富咸

Now 622

周六11:15pm 西甲 皇家馬德里 Vs 利雲特

Now 632

周日1:00am 意甲 森多利亞 Vs 祖雲達斯

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614、662、602台

周日1:30am 英超 阿仙奴 Vs 曼聯

Now621

周日1:30am 西甲 華倫西亞 Vs 艾爾切

Now632

周日3:45am 意甲 國際米蘭 Vs 賓尼雲圖

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日4:00am 英超 修咸頓 Vs 阿士東維拉

Now621

周日4:00am 西甲 維拉利爾 Vs 皇家蘇斯達

Now632