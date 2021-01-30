英超傳統大戰　作客王曼聯爆廠

今晚英超傳統大戰，阿仙奴主場硬撼曼聯。阿仙奴近期戰績回穩，但所贏對手多屬中下游球隊，係咪正式「歸位」仲有待證明；曼聯上輪意外輸波，為免畀曼城拋離，喺般奴費南迪斯領軍下誓打翻身仗，而且佢哋今季作客成績冠絕英超，平手盤捧得過。（Now 621周日凌晨1時30分直播）

阿仙奴早前聯賽3連勝，止跌回升，領隊阿迪達改用伊美路維及加比爾馬天尼利等新星收到奇效，不過這班小將開始出現疲態，前者上仗鬥修咸頓中途傷出，後者傷愈後狀態一般，阿迪達今場可能焗住要作出輪換。

不過「兵工廠」嘅韋利安、尼高拉斯比比同尼基迪亞等人就唔爭氣，難得上陣卻表現平庸，導致近5場法定時間僅得2勝，其中3場更食白果，包括於英足盃以0比1不敵修咸頓衞冕失敗，上場聯賽雖以3比1反勝「聖人」成功復仇，不過隊長奧巴美揚因母親病重請假，雖然已重回大軍報到，但狀態成疑，「達Sir」亦表明未必畀佢踢正選。

紅魔今季作客冠絕英超

曼聯早前喺英足盃以3比2淘汰死對頭利物浦，後備落場嘅王牌般奴費南迪斯轟入美妙罰球，單計聯賽，呢名葡萄牙國腳個人頭33場英超入19球之餘，並交出14次助攻，最重要嘅係另一核心保羅普巴亦回勇，令「紅魔」戰力全面回升。雖然佢哋周中主場倒灶不敵錫菲聯，但相信失分後更激發一班球員嘅「魔性」，尤其佢哋今季屬英超「作客王」，10戰錄得8勝2和，其中7場更係反敗為勝，韌力同鬥心十足，平手盤坐和望贏。※法達斯維

曼聯今季聯賽作客成績

80%

勝

阿仙奴

1賓特尼奴

2比利連 16洛賀丁 23大衞雷斯 3基蘭泰亞尼

25艾利尼 34格列沙加

7布卡約沙卡 12韋利安 19尼高拉斯比比

9拿卡錫迪

曼聯

1迪基亞

29雲比沙卡 2域陀連迪路夫 5哈利馬古尼 23勞基梳爾

17費特洛迪古斯 39麥湯米尼

10拉舒福特 18般奴費南迪斯 6保羅普巴

7卡雲尼