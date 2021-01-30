娛樂性豐富　皇馬今晚做大戲

西甲周六好戲，皇家馬德里主場迎戰利雲特。「銀河艦隊」上仗在施丹確診無法領軍下，反而大勝艾拉維斯4比1而回，球員信心返晒嚟，利雲特係西甲其中一支極富娛樂性球隊，今仗對碰預期會合演一場入球大戰，3.5球嘅入球大捧得過。（Now 632周六晚11時15分直播）

皇馬於1月中陷入低潮，聯賽作客奧沙辛拿遭悶和0比0後，在西超盃及西班牙盃接連輸波，6日內連失2盃，導致主帥施丹再度出現帥位危機，7成3球迷認為佢要落台，而施丹更禍不單行再確診新冠肺炎。點知柳暗花明，球隊在助教領軍下作客艾拉維斯，不但全取3分，更踢出近期代表作，相當神奇。

賓施馬重拾射門鞋

上輪西甲，皇馬作客大勝艾拉維斯4比1，近仗啞火嘅賓施馬重拾射門鞋成功起孖，中場卻奧斯交出2個助攻，莫迪歷亦貢獻1個助攻，最令球迷欣喜就係夏薩特，呢位比利時隊長上仗交出1入球1助攻，一掃近期陰霾，只要「夏神」持續交出好表現，皇馬攻力仍然可靠。

利雲特近期在西盃及西甲保持6仗不敗，包括周中西盃以4比2擊退華拉度列，狀態甚佳。該隊踢法崇尚進攻，就算作客都唔會縮，踢法極富娛樂性，佢哋近3場全開4球或以上，預計今仗作客皇馬將會上演「入球騷」，入球大有計。

●邪神

100% 4球或以上

利雲特近3場賽事總入球統計

皇馬對利雲特陣容圖

皇馬

1泰拔高圖爾斯

17盧卡斯華斯基斯 3艾達米列達奧 5華拉尼 23費蘭特文迪

10莫迪歷 14卡斯米路 8卻奧斯

11馬高阿辛斯奧 9賓施馬 7夏薩特

利雲特

13艾達費蘭迪斯

20佐基米拉蒙 6奧斯卡杜亞迪 14魯賓維素 19卡路士克拉克

18迪費魯圖斯 5尼曼查拉度查 12米卡爾馬沙 11荷西摩拉利斯

9羅渣馬迪 21丹尼高美斯