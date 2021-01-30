哥林威爾遜起孖！紐卡素終於識贏波

英超周六（30日）早場，紐卡素憑哥林威爾遜下半場梅開二度，作客以2比0力挫愛華頓，爆冷贏波。紐卡素經過11場聯賽連盃賽不勝之後，終於重返勝軌，亦是該隊作客經歷1和6負後首場勝仗，而哥林威爾遜嘅入球，更是「喜鵲」6場作客0入球後首個入波，仲入夠2粒，可謂一場波乜都返晒嚟！

愛華頓今仗強陣出擊，卡維特利雲、李察利臣、占士洛迪古斯、杜哥利、基菲爾施古臣悉數在陣，紐卡素方面則起用哥林威爾遜夥拍賴恩費沙踢雙箭頭，米基爾阿米朗擔任攻中，其餘球員返後協助防守。

開賽5分鐘，愛華頓首次攻勢，占士洛迪古斯左路大腳傳中，紐卡素門將卡爾達路出迎不及，不過遠柱耶利文拿頭槌僅僅斜出；紐卡素戰至24分鐘策動攻勢，舒維爾在禁區外葫蘆頂偏右位置起腳，皮球省中耶利文拿腳面改變方向，最後貼柱出界。30分鐘另一攻勢，賴恩費沙開角球，哥林威爾遜近門頭槌攻門，愛華頓門將比克福特摸到再中楣彈出。3分鐘後愛華頓一次反擊幾乎搞掂，卡維特利雲禁區頂控定後腳送入禁區，占士洛迪古斯近門勁射，被卡爾達路封出，半場互無紀錄。

下半場初段愛華頓全軍壓上，給予紐卡素反擊機會，53分鐘一次快攻，米基爾阿米朗右路傳中，哥林威爾遜單對單情況下射出界，錯失黃金機會。戰至73分鐘，哥林威爾遜接應舒維爾開出右路角球，前柱搶點成功頂遠柱入網，為紐卡素頂成1比0，亦係「喜鵲」連續6仗作客0入球以來首個入波，補時90+2哥林威爾遜靠突擊整多粒，個人梅開二度。最終紐卡素贏2比0完場，取得寶貴3分。