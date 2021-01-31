耶穌仔早段建功　曼城8連勝繼續領先

英超「榜首對榜尾」賽事，排榜首的曼城憑「耶穌仔」加比爾捷西斯開賽初段閃電入波，主場以1比0小勝排榜尾的錫菲聯，聯賽8連勝繼續領先，連同盃賽更累積12連勝，至於錫菲聯雖然未能繼爆冷擊敗曼聯後再創奇迹，但今仗表現唔失禮，護級並未絕望。

曼城今仗派出輪換陣容，加比爾捷西斯、費倫托利斯、菲爾科頓、辛真高擔正，錫菲聯上仗擊敗曼聯贏波功臣奧利華布基正選上陣，另一入球功臣堅恩白賴仁則未有上陣。

開賽9分鐘，曼城埋門即有收穫，費倫托利斯右路落底線扭過對方2個後防傳中，加比爾捷西斯門前接應，雖然佢控得唔順腳，但反而變相做咗「假動作」導致錫菲聯門將蘭斯達爾受影響倒地，「耶穌仔」從容射入，曼城領先1比0，並保持優勢領先半場。

曼城攻勢浪接浪，67分鐘費倫托利斯引球入禁區被推跌，不過球證認為冇人犯規，未有判12碼，72分鐘，曼城一輪互傳後由辛真高禁頂勁射，其後緊接角球拿樸迪頭槌，均被蘭斯達爾飛身救出，錫菲聯今仗不致多失，蘭斯達爾功勞不少。

最終曼城保持1比0完場，全取3分，繼續在聯賽領先。