仙魔打和攬炒 曼聯創最長作客不敗紀錄

周日(31日)凌晨英超「仙魔大戰」阿仙奴主場對曼聯，雙方都浪費入波機會情況下，打和0比0，一齊失分。其中曼聯連續2場失分之後，已經落後榜首曼城3分，兼踢多1場，爭標形勢急轉直下。「紅魔鬼」唯一安慰係跨季18場英超作客未輸過，超越1999年「三冠王時代」創下嘅球隊史上最長聯賽作客不敗紀錄。

雙方今場踢得比較謹慎，比賽初段先用遠射作試探，其中曼聯前鋒拉舒福特離門30碼勁射斜出，雲比沙卡頭槌攻門亦偏離目標，般奴費南迪斯主射罰球高出。「紅魔鬼」入唔到波之餘，仲有安東尼馬迪爾喺37分鐘受傷，退下火線，由麥湯米尼入替。

換邊之後，兩隊攻勢開始入肉，曼聯幾乎可以先開紀錄，但卡雲尼離門5碼竟然射斜出界。阿仙奴前鋒拿卡錫迪主射罰球中楣彈出，曼聯亦有拉舒福特禁區右路勁射中網側，之後輪到兵工廠嘅尼高拉斯比比起腳，但皮球貼柱出界，最終打和0比0。

曼聯跨季近18場英超作客不敗，取得13勝5和，正式打破紅魔鬼傳奇主帥費格遜喺1999年創下嘅17場聯賽作客不敗紀錄，而且蘇斯克查仲有機會繼續改寫紀錄。

值得一提，踢到83分鐘，阿仙奴換入剛向皇馬借用嘅中場馬田奧迪加特，呢位22歲新星成為兵工廠自1993年以來，首位上陣嘅挪威球員，可惜未能協助球隊取勝。