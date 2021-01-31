中堅攞紅牌累事　皇馬慘遭恥辱性敗仗

周六(30日)深夜西甲爆大冷，皇家馬德里主場以1比2不敵利雲特，爆出7.25倍冷客W。皇馬中堅艾達米列達奧開波9分鐘就領取紅牌被逐，搞到「銀河艦隊」大部份時間踢少1人，唔輸都幾難。皇馬已經落後榜首馬德里體育會7分，兼踢多2場，爭標機會愈來愈渺茫。

開波3分鐘，利雲特中場荷西摩拉利斯已經有1次射門，僅被門將泰拔高圖爾斯擋出，但皇馬仲未知驚，踢到9分鐘，利雲特打反擊，前鋒沙治奧李安單刀，直殺到禁區前，皇馬中堅艾達米列達奧焗住從後撞跌佢，球證睇完VAR之後，直接向艾達米列達奧出示紅牌。

不過，皇馬4分鐘之後，靠打反擊由馬高阿辛斯奧射入領先。問題係「銀河艦隊」始終人少打人多，難免處於劣勢，利雲特32分鐘由荷西摩拉利斯射入扳平1比1。

換邊之後，利雲特博到12碼，羅渣馬迪主射，被泰拔高圖爾斯救出，但皇馬最後都係頂唔住，踢到78分鐘，羅渣馬迪將功補過，凌空抽射入網，協助利雲特反勝2比1，皇馬連續9場聯賽不敗走勢斷纜。