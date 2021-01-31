基拿比終於開齋　拜仁大炒賀芬咸

德甲班霸拜仁慕尼黑周六深夜對賀芬咸續顯霸氣，上下半場各入兩球，謝路美保定為球隊先開紀錄，隨後湯馬士梅拿、羅拔利雲度夫斯基及基拿比各建一功，領球隊全場以4比1大勝，迎來4連勝之餘，更喺積分榜拋離穩居榜首。

今仗引來德國主帥勒夫觀戰，似乎為國家隊點兵做準備，而法國中場哥倫天杜利素因早前自己上載出外紋身片段，違反抗疫規例被球隊處罰而缺陣，但無阻拜仁嘅氣勢，上半場32分喺甘美治開右邊角球，謝路美保定壓過對手頂入，打開紀錄，而甘米治嘅助攻更成今季歐洲五大聯賽第3位貢獻10+助攻嘅球員，而11分鐘後拜仁超級射手羅拔利雲度夫斯基交出助攻，梅拿遠射破網，即使賀芬咸嘅卡拉馬歷於上半場完場前1分鐘破蛋，拜仁半場領先2比1入更衣室。

換邊後，「羅拔仔」喺57分鐘射入個人今季第24球，繼而基拿比於63分鐘再錦上添花，為拜仁奠定勝局；而值得一提嘅係基拿比終於喺打破長達798分鐘嘅德甲入球荒，佢之前連續11場喺聯賽竟然0入球0助攻嘅數據。拜仁再袋3分之後，目前以45分位列榜首，再度拉開與次位RB萊比錫(38分)嘅距離。

至於德國主帥勒夫睇完拜仁比賽後，沒有特別講到選兵嘅問題，但他提到德國隊對於擁有德國及英格蘭雙重國籍嘅17歲神童穆夏拉相當關注：「佢對絕係一個天才，德國隊同拜仁都好睇重佢，我認為佢知道點樣先得到我嘅徵召，決定權係佢自己到。」據悉，勒夫近日曾與穆夏拉同佢阿媽見面，游說呢位天才小將選擇德國隊。