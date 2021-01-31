澳職版「曼城對列斯聯」　你睇過未？

星期日有澳職，頭場有古怪，中岸水手對威靈頓鳳凰，水手排榜首，鳯凰排包尾，但今場竟然係鳯凰讓波，睇對賽往績我就明晒，原來鳯凰近5次對賽，全部贏晒，所以今場亦無謂拗頸，捧鳯凰上盤。

另一關亦係全日重心，墨爾本城對珀斯光輝，今場墨爾本城贏面高，主勝機會好大，但我仲睇到其他嘢，珀斯光輝原來係澳職版列斯聯，開季3場已經開咗2次7+，上場對墨爾本勝利輸1比2，亦係開大，今場入球大穩陣，進取啲，可以博總入球7+。

過關2x1

(日)1 中岸水手 對 威靈頓鳯凰 上盤(0/-0.5)

(日)2 墨爾本城 對 珀斯光輝 入球大(2.5球)

賠率：2.95倍

直播表

周日3:40pm 澳職 墨爾本城 Vs 珀斯光輝

無綫85台

周日7:30pm 意甲 史柏斯亞 Vs 烏甸尼斯

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日8:00pm 英超 車路士 Vs 般尼

Now621

周日8:30pm 德乙 波琴 Vs 卡爾斯魯厄

on.cc東網

周日9:00pm 西甲 基達菲 Vs 艾拉維斯

Now632

周日10:00pm 英超 李斯特城 Vs 列斯聯

Now621

周日10:00pm 意甲 阿特蘭大 Vs 拉素

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614、662、602台

周日11:15pm 西甲 卡迪斯 Vs 馬德里體育會

Now 632

周一0:30am 英超 韋斯咸 Vs 利物浦

Now621、611

周一1:00am 意甲 拿玻里 Vs 帕爾馬

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周一1:30am 西甲 CF格蘭納達 Vs 切爾達

Now632

周一3:45am 意甲 羅馬 Vs 維羅納

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周一4:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 畢爾包

Now632、611