澳職版「曼城對列斯聯」 你睇過未？
2021年01月31日 12:00
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周日3:40pm 澳職 墨爾本城 Vs 珀斯光輝
澳職開鑼，即上《澳職刨績王》：https://win.on.cc/football/league/aleague/index.html
星期日有澳職，頭場有古怪，中岸水手對威靈頓鳳凰，水手排榜首，鳯凰排包尾，但今場竟然係鳯凰讓波，睇對賽往績我就明晒，原來鳯凰近5次對賽，全部贏晒，所以今場亦無謂拗頸，捧鳯凰上盤。
另一關亦係全日重心，墨爾本城對珀斯光輝，今場墨爾本城贏面高，主勝機會好大，但我仲睇到其他嘢，珀斯光輝原來係澳職版列斯聯，開季3場已經開咗2次7+，上場對墨爾本勝利輸1比2，亦係開大，今場入球大穩陣，進取啲，可以博總入球7+。
過關2x1
(日)1 中岸水手 對 威靈頓鳯凰 上盤(0/-0.5)
(日)2 墨爾本城 對 珀斯光輝 入球大(2.5球)
賠率：2.95倍
直播表
周日3:40pm 澳職 墨爾本城 Vs 珀斯光輝
無綫85台
周日7:30pm 意甲 史柏斯亞 Vs 烏甸尼斯
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周日8:00pm 英超 車路士 Vs 般尼
Now621
周日8:30pm 德乙 波琴 Vs 卡爾斯魯厄
on.cc東網
周日9:00pm 西甲 基達菲 Vs 艾拉維斯
Now632
周日10:00pm 英超 李斯特城 Vs 列斯聯
Now621
周日10:00pm 意甲 阿特蘭大 Vs 拉素
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614、662、602台
周日11:15pm 西甲 卡迪斯 Vs 馬德里體育會
Now 632
周一0:30am 英超 韋斯咸 Vs 利物浦
Now621、611
周一1:00am 意甲 拿玻里 Vs 帕爾馬
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周一1:30am 西甲 CF格蘭納達 Vs 切爾達
Now632
周一3:45am 意甲 羅馬 Vs 維羅納
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周一4:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 畢爾包
Now632、611