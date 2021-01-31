神級大逆轉！卓林普爭做德國賽衞冕第1人

世界「一哥」卓林普周六在德國桌球大師賽演出一幕神級逆轉，他於準決賽面對鶴健士一度落後1比5的出局邊緣，最終以6比5反勝篤定決賽席位，向個人職業生涯第21個排名賽冠軍進發。

早前染上新冠肺炎的卓林普，在這個復出戰一直都表現不俗，但四強對住鶴健士開局的狀態不及對手，而鶴健士在第六局更轟出一cue140，領先到5比1；但卓林普面臨出局邊緣並無退縮，反而打得更放，第7局重拾手感，打出一cue131度展開絕地反擊，「準神」連轟3cue破百追近局數，其後再乘着鶴健士的失誤，一口氣連贏5局成功大逆轉，今季第六次殺入排名賽決賽，更爭取成為首個衞冕德國大師賽的球員。

爭取衞冕的卓林普賽後坦言成功逆轉，是因為自己無想過要放棄：「其實我為自己自豪，本來會好容易就放棄。放棄的確很容易，但我參加了比賽就不應該（放棄），我有機會，以我過去幾個賽事的方式，我不會給自己壓力，去享受桌球。落後1比5時，我都會盡力打出最好的一cue，如果成功當然好，否則我都會當它是一件好事，以及作為下一個比賽的動力。」卓林普於決賽將會面對利素禾斯基，而29歲的他是以6比5力壓霍特躋身決賽。

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