伊巴謙莫域信心崩潰　唔敢再射12碼

周六(30日)深夜意甲，榜首AC米蘭作客以2比1擊敗博洛尼亞，最引人注目係伊巴謙莫域又射失12碼，呢位39歲瑞典神鋒信心大受打擊，當球隊獲得第2球12碼時，佢罕有主動讓畀隊友操刀，估唔到一向以自信高傲見稱嘅伊巴謙莫域都有膽怯縮沙嘅時候。

今場波踢到26分鐘，AC米蘭前鋒拉菲爾利亞奧喺禁區內被對手拉跌，博到12碼，伊巴謙莫域主射，被博洛尼亞門將史高盧比斯基撲出，好彩隊友列比錫反應快，補射入網。

伊巴謙莫域重返AC米蘭之後，10次主射12碼，有5次射失，命中率得一半，實在唔合格，依家搞到信心都冇埋。去到55分鐘，博洛尼亞後衞蘇馬奧路禁區內犯手球，AC米蘭又獲得12碼，伊巴謙莫域今次放棄主射，由基斯爾操刀射入成2比0，博洛尼亞靠後備上陣嘅安德列普利入波破蛋。

AC米蘭贏波之後，繼續領先第2位國際米蘭2分，同時連續20場意甲作客入波，打破1992至93年創下嘅連續19場聯賽作客入波隊史舊紀錄。