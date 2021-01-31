英超頭場　杜曹激活「德國孖寶」未呀？

今晚英超頭場，車路士主場硬撼般尼。車仔有德籍教頭杜曹火速上任，雖然上仗只係打和但表現唔曳，新帥效應不容忽視，佢首要任務係激活「德國孖寶」迪姆華拿及夏維斯，不過般尼挾3連勝之勢亦非善類，何況近年聯賽碰頭例演入球騷，2.5球嘅入球大更可取。（Now 621周日晚8時直播）

車仔早前怒炒林柏特，搵緊上年年尾先失業嘅前聖日耳門教頭杜曹接手，用意都好明顯，因為今季高價加盟嘅「德國孖寶」迪姆華拿及夏維斯，喺「林伯」麾下愈踢愈沉，車仔希望同鄉杜曹能令呢兩名德國國腳翻生，釋放強大火力。杜曹向來崇尚進攻，致力打造曼城教頭哥迪奧拿嘅傳控打法，一定會用盡手頭上嘅資源。

睇番車仔上周中對狼隊，首度領軍嘅杜曹變陣3421陣式，赫臣奧杜臣改打右翼衞堅活躍，夏維斯幾乎頂入致勝士哥，多名之前唔受重用嘅球員如魯迪格、佐真奴費路等被委以重任，而「林伯契仔」美臣蒙特後備落場亦表現突出，最終只能同狼隊互交白卷，但全場控制戰局，傳送速度明顯加快咗，贏唔到係有啲唔抵，眾將為幫新帥打響頭炮，一定搏到盡。

般尼3連勝當弗有力還火

般尼亦有回勇迹象，上周中激戰下以3比2反勝阿士東維拉，連同盃賽在內取得3連捷，士氣大振，近7場只得2場交白卷，前鋒基斯活特重拾射門鞋，為咗搶分護級，造訪近12場只得4場冇失波嘅車仔，實大把偷襲機會。兩軍近7次聯賽交鋒，全開3球或以上，車仔只有3場保持清白之身，證明般尼有一定還擊之力，不妨捧2.5球嘅入球大。法達斯維

車路士近7次聯賽對般尼總入球統計

7次3球或以上 100%

車路士

16艾度亞文迪

28艾斯派古達 6堤亞高施華 2魯迪格

20赫臣奧杜臣 5佐真奴費路 17高華錫 21芝維爾

22薛耶治 29夏維斯

11迪姆華拿

般尼

1尼克普比

2馬菲路頓 5達高斯基 6賓美 23派達斯

12羅比巴迪 18艾殊利韋斯活特 8祖殊布朗曉爾 11杜韋麥尼爾

19積洛迪古斯 9基斯活特