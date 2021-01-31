巴塞為挽回面子　今晚一定要贏！　

今晚西甲尾場上演西超盃決賽翻版戰，巴塞隆拿主場火併畢爾包。巴塞喺西超盃唔單止輸畀「巴斯克雄獅」，隊長美斯仲打人領紅出場冇晒面，仇人見面分外眼紅，呢位球王急於復仇必定搶韁，加上巴塞近期於聯賽例打閃擊戰，半場主勝咪錯過。（Now 632及611周一凌晨4時直播）

今場兩隊喺月中嘅西超盃決賽交過手，畢爾包踢到加時贏3比2封王，嗰場美斯傷愈復出但冇盃捧之餘，仲愈踢愈躁，末段揮拳打向維拿利巴塊面，搞到佢攞到自己喺巴塞生涯嘅首張紅牌，幸最終只係被西班牙足總輕罰停賽2場。美斯上仗刑滿復出即有入波，協助巴塞喺西班牙盃以2比1淘汰華歷簡奴，躋身8強。今仗聯賽再遇仇家，必定加多兩錢肉緊，另一中場法蘭基迪莊狀態亦弗，近5仗轟入3粒，就算老將布斯基斯坐波監亦冇有怕。

畢爾包或「獲利回吐」

畢爾包自馬些連奴接手後，戰績全面反彈，更成功捧走西超盃，近7場取得5勝1和1負佳績，但要留意輸波嗰場，正正係聯賽首循環主場不敵巴塞2比3，嗰場美斯仲省兩粒添，小心佢哋「新帥效應」已過，連場報捷後「獲利回吐」。

再者巴塞近期出戰聯賽踢法搶韁，近6場聯賽獲5勝1和，而5場勝仗全部喺上半場已經取得領先優勢，其中4次更係先拔頭籌，可見主帥朗奴高文落咗「柯打」，叫球員趁對手未入局搶得就搶，預計今仗都會照辦煮碗，一開波即撳住砌，希望速戰速決，半場主勝有買趁早。

■法達斯維

巴塞隆拿近6場聯賽半場成績

勝

83%

巴塞隆拿

1達史特根

2達斯 4朗奴阿拿奧祖 15基文迪朗格勒 18佐迪艾巴

21法蘭基迪莊 8比真歷 16柏迪

11奧士文尼迪比利 10美斯 7基沙文

畢爾包

1烏尼西蒙

21安達卡柏 3烏尼紐尼斯 5耶雷艾華利斯 15恩尼高拿古

18迪馬高斯 14丹尼卡利路 27烏尼雲斯多 10蒙尼恩

9伊拿基威廉斯 22魯爾加西亞