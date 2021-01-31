澳職開鑼，即上《澳職刨績王》：

周日(31日)凌晨意甲，國際米蘭大勝賓尼雲圖4比0，盧卡古個人梅開二度，呢位27歲比利時國腳喺英、意兩大聯賽合共上陣307場，累積轟入150球，效率驚人。

國際米蘭今場佔盡上風，開波7分鐘，基斯甸艾歷臣開出罰球，搞到賓尼雲圖左閘列卡度恩樸達擺烏龍。下半場初段，拿達路馬天尼斯喺禁區內轉身射入成2比0，呢位23歲阿根廷國腳已有10進帳，成為今季意甲入波達雙位數嘅最年輕球員。

之後成為盧卡古表演時間，先係把握對手解圍失誤射入，跟住接應阿歷斯山齊士傳波，射成4比0。

盧卡古之前喺英超搵食期間，為愛華頓射入68個聯賽入球，而效力曼聯同西布朗，分別入28同17球，加盟國際米蘭之後，已經累積入37個意甲入球。盧卡古今季意甲已有14球進帳，僅落後射手榜一哥C朗1球。

至於C朗腳風麻麻，喺周日(31日)凌晨意甲又食白果，連續3場聯賽冇波入，係佢2018年登陸意甲後，最長入球荒。幸好祖雲達斯仍然憑費達歷高基艾沙、艾朗藍斯各入1球，作客以2比0擊敗森多利亞。