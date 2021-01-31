哥迪奧拿500勝　一項數據震撼英超

曼城喺周六(30日)深夜英超擊敗錫菲聯，排榜首爭標形勢大好，而且對領隊哥迪奧拿有特別意義，因為今場係佢教波生涯第500場勝仗。

由哥迪奧拿2008年成為巴塞隆拿一隊教練開始，今場係佢主帥生涯第673場比賽，此前672場分別執教巴塞隆拿、拜仁慕尼黑、曼城，合共取得499場勝仗，今場以1比0小勝錫菲聯，剛好獲得第500場勝仗。

與此同時，哥迪奧拿2016年擔任曼城領隊以來，「藍月亮」各項賽事265戰攻入650球，屬於同期入波最多嘅英超球隊，拋離第2位利物浦超過100球。

曼城各項賽事取得12連勝，亦刷新球隊最長連勝紀錄，其中1月份9場比賽全勝，更加係英格蘭聯賽自1888年成立以來，單月取得最多勝仗嘅球隊。

哥迪奧拿表示英超係世界上最難應付嘅賽事：「你睇下錫菲聯排包尾，都可以踢出優秀足球，非常有組織力，就知英超有幾難踢。我哋球員並非為自己而戰，隊內入波最多嘅球員，連射手榜前10位都入唔到，就知球隊有現時成績，都係靠整體努力。」

哥迪奧拿創出佳績，但又話英超難應付，係咪曲線讚緊自己教波功力強呢？