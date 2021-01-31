戴資穎年終賽3度封后　多謝團隊齊打拼

世界羽球巡迴賽年終賽周日（31日）上演男女單決賽，丹麥的安頓臣2比1爆冷擊敗今年2站曼谷賽冠軍安賽龍封王。女單方面，世界一姐、中華台北的戴資穎反勝西班牙名將馬蓮，生涯第3度封后。

今年頭3個賽事均在泰國曼谷舉行，丹麥球王安賽龍近期狀態大勇，連續兩站公開賽捧走冠軍，年終賽4強擊敗台灣一哥周天成後，更錄得29連勝。不過世界排名第4的安賽龍是日面對丹麥隊友安頓臣則陷入苦戰，以16比21先失一局之後，第2局回勇以5比21大勝，惟決勝局未能再下一城，頻頻失誤送分，結果以17比21告負。23歲的安頓臣成為379日以來首位擊敗安賽龍的球手。

女單戰況同樣激烈，世界一姐戴資穎繼前兩站曼谷賽不敵馬蓮屈居亞軍後，年終賽終於成功復仇，決賽以14比21、21比8、21比19擊敗馬蓮贏得今年首項錦標，同時收穫個人第3座年終賽冠軍。「小戴」賽後在個人社交網站，特別多謝自己的團隊：「謝謝我的團隊們，和我在泰國打拼了一個月，歷經了三個比賽。終於在最後最後，撐過來了！！」

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