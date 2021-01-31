契仔繼續隱形　車仔「尼」料杜Sir開齋

周日晚（31日）英超頭場，車路士靠西班牙孖寶艾斯派古達同馬高斯阿朗素各省1粒，喺主場以2:0擊敗般尼，令新帥杜曹接手後取得首場勝仗，赫臣奧杜爾改任右翼衞表現搶鏡，不過擔正嘅前鋒迪姆華拿全場冇影，睇嚟杜Sir仲要諗計幫「契仔」。

車仔新帥杜曹上仗首度領軍，只能同狼隊互交白卷，今仗佢續用3421陣式，不過上仗全場坐冷板嘅迪姆華拿，則代替德國同胞夏維斯擔正，美臣蒙特同譚美阿巴謙亦有得打正選，但開波冇耐兩人接應馬高斯阿朗素嘅頭槌二傳，竟然爭食撞埋一堆，錯失良機，其後美臣蒙特亦多番浪射，去到40分鐘佢傳畀赫臣奧杜爾，後者再妙傳後上嘅艾斯派古達撞射先開紀錄，唔單止係呢位隊長今季開齋波，亦係杜曹上任後車仔首個士哥。

易邊後車仔用基斯甸普列錫換走譚美阿巴謙，讓迪姆華拿移前擔任中鋒，擺明畀機會「契仔」博上位，但呢位德國國腳依然沉到爆，反而改任右翼衞嘅赫臣奧杜臣勁射，省到對方改變方向幾乎得手，可惜中柱彈出，佢之後再於右路橫傳，般尼隊長賓美差啲擺烏龍。般尼雖然下半場形勢冇咁被動，但射手基斯活特意外傷出，想反撲亦有心無力，去到84分鐘，今季雪到硬晒嘅馬高斯阿朗素殺入禁區，心口一控左腳狂抽掛網，最終淨勝兩粒，為新帥杜Sir打開勝利之門。