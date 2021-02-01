利物浦怪陣仲犀利　SOS組合建奇功

周一(1日)凌晨英超，利物浦領隊高普作出輪換變陣，正選名單收起2位主力射手沙迪奧文尼、羅拔圖法明奴，「埃及文明」鋒線得番穆罕默德沙拿，原來效果仲好，呢位埃及國腳打破聯賽入球荒，個人梅開二度，連續4季入球「20+」，協助利物浦作客以3比1擊敗今季演出神勇嘅韋斯咸。

高普以往慣用433陣式，但今場改用4312，最大變動係派出2位後備奧歷治、梳頓沙基利踢正選，輔助穆罕默德沙拿，組成「SOS」進攻鐵三角。

奧、梳2人大踢爭氣波，開波初段，梳頓沙基利傳波，奧歷治勁射僅斜出，跟住穆罕默德沙拿頭槌攻門唔中目標，「SOS」組合都好有侵略性。

踢到57分鐘，利物浦終於打開紀錄，穆罕默德沙拿喺禁區右路個人表演，用左腳射入靚波，近7場聯賽首次入波，同時成為自上世紀80年代嘅名宿魯殊之後，首位連續4季入波「20+」嘅紅軍球員。

轉個頭利物浦打反擊，梳頓沙基利左路傳入禁區，穆罕默德沙拿控定冷靜射成2比0，佢今季各項賽事入波已達21球，其中喺英超入15球，拋離射手榜第2位嘅哈利卡尼、孫興民3球。

其後羅拔圖法明奴入替梳頓沙基利，呢位巴西國腳喺84分鐘傳畀韋拿杜姆射入。韋斯咸靠奇治戴臣入波破蛋，6連勝走勢斷纜，亦係球隊今年首次輸波。

利物浦贏完熱刺之後，再擊敗韋斯咸，取得2連勝，表現回勇，現時落後榜首曼城4分，但踢多1場。