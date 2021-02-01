熱刺輸畀護級球隊　摩連奴創恥辱紀錄

澳職開鑼，即上《澳職刨績王》：

周一(1日)凌晨英超爆冷，熱刺作客0比1不敵護級球隊白禮頓，呢支倫敦勁旅已經連輸2場，爭入前4位機會大受打擊，領隊摩連奴更加遭遇教波生涯首次連續3次聯賽作客輸畀同一支球隊，睇嚟白禮頓真係「寸王」嘅大剋星。

熱刺上場輸畀利物浦，今場仲未止血，開波3分鐘就幾乎失守，當時白禮頓中場柏斯高哥斯禁區內起腳，但中柱彈出，呢位德國球員今季英超已有5次射中門框，屬於英超球員之中最多。

踢到17分鐘，熱刺都係頂唔住，柏斯高哥斯改變角色，佢右路傳中，由李安度杜沙特近門射成1比0。

熱刺落後之下，反擊乏力，上半場只有1次射門，而且唔中目標。換邊後，摩連奴立即換入巴西前鋒卡路士雲尼斯奧斯，提升攻力，孫興民有1次遠射，但被白禮頓門將羅拔山齊士救到，卡路士雲尼斯奧斯禁區內轉身抽射，又被羅拔山齊士飛身撲出。

熱刺追唔番之餘，更幾乎再失1球，門將洛里斯出迎後失位，白禮頓前鋒艾朗干洛尼射空門，但被艾達韋列特及時出腳擋出。

最終白禮頓維持贏1比0，跨季近15場英超主場首次贏波，真係要多謝「恩人」摩連奴，因為「寸王」近3次領軍作客白禮頓，都輸波而回。