班福特1射2傳　列斯聯反勝李斯特城

李斯特城爭標之路再受挫折，喺英超主場1比3不敵列斯聯，連續2場失分。列斯聯前鋒班福特今場踢出完美表現，射入1及2次助攻，成為贏波大功臣，球迷紛紛呼籲英格蘭主帥修夫基徵召呢位27歲射手入國家隊。

李斯特城原本有個好開始，占士麥迪臣傳畀哈維班尼斯射入，打開紀錄。不過，僅過2分鐘，列斯聯就扳平，班福特直傳畀史超活達拉斯射成1比1。

李斯特城之後有艾約斯佩雷斯將皮球送入網，但被判越位在先，跟住列斯聯亦有中場基列治入波，同樣被判越位食詐胡。

雙方陷入拉鋸局面嘅時候，班福特挺身而出，喺70分鐘勁射破網。臨完場6分鐘，班福特單刀唔貪功，橫傳畀積夏里遜射勝3比1完場。

班福特今季英超已經射入11球及4次助攻，表現大勇，球迷認為英格蘭主帥修夫基應該徵召班福特入國家隊，出戰3月嘅世界盃外圍賽。

班福特有資格選擇代表愛爾蘭，但佢表明，目標係入選英格蘭國家隊，踢今夏歐國盃決賽周，修夫基應該識做啦。