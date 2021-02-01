世界波迎來650球里程碑　美斯率巴塞超皇馬

球王美斯自停賽復出後，似乎重現霸氣，周日主場對畢爾包轟入靚絕嘅自由球，迎來個人生涯為巴塞嘅第650球，率領巴塞贏2比1袋走3分，積分榜超越皇馬升上次席。

巴塞上半場20分鐘搏得一個罰球機會，美斯面對畢爾包嘅五人人牆仍然搵到「私家路」，鵝眉月外勁射，皮球右邊死角入網，為巴塞先開紀錄，而呢一球亦要寫入史冊，係美斯幫巴塞射入嘅第650球，據統計呢位阿根廷球星當中有49粒就係憑住自由球入波，同時美斯亦將個人喺西甲嘅入球數目增至456球，直接自由球入網就有38球。

值得一提的是美斯喺巴塞嘅生涯中，每個里程碑入球都相當精彩，好似第1球就係接應細哨嘅助攻挑射，而第500球就係對皇馬贏3比2絕殺，第600球同樣係精彩嘅自由球破門，幫巴塞喺歐聯贏利物浦3比0。

再講番巴塞對畢爾包呢場波小勝2比1，但3個入波都係由「地上最強」包辦，美斯靚入球打開紀錄，跟住下半場開波不久，佐迪艾巴49分鐘擺烏龍，雙方1比1，好彩基沙文74分鐘射入奠定勝一粒，令巴塞復仇成功兼袋走寶貴3分；目前在積分榜與皇馬同樣獲得40分，憑較佳嘅入球數字升上第2，落後榜首嘅馬體會10分。